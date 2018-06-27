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ЧМ-2018: сборная Англии остановилась в гостинице возле стрип-клуба

10:43 38 Читати українською
ЧМ-2018: сборная Англии остановилась в гостинице возле стрип-клуба
Стрип-клуб Maxim / Mirror

Английская сборная поселилась в гостинице возле стрип-клуба Maxim в Калининграде перед игрой 3 тура группового этапа чемпионата мира-2018 против бельгийцев.

Сборная Англии поселилась в гостинице Реддисон в Калининграде, где 28 июня проведет матч 3 тура группы G против Бельгии, сообщают Mirror и Daily Star.

Правда, футболисты могут не выспаться перед ответственным поединком, ведь отель находится у стрип-клуба Maxim. Сама улица является громким и ожидается, что именно там будут гулять болельщики в течение ночи.

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"Не верю, что футбольная команда решила ночевать здесь перед игрой.

Это будет очень шумный район после полуночи. Площадь Победы очевидно является тем местом, где болельщики будут пить и гулять в течение ночи", – сказал местный бизнесмен Иван Торбинский.

ЧМ 20183 тур

Англия - Бельгия: Четверг 28 июня 2018

Англия
до матча
1
дн
:
9
час
:
17
мин
Бельгия
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