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ЧМ-2018: Саудовская Аравия будет судиться с телеканалом из-за симпатии к сборной России

15 июня 12:19 388 Читати українською
ЧМ-2018: Саудовская Аравия будет судиться с телеканалом из-за симпатии к сборной России
Россия - Саудовская Аравия / Фото Reuters

Председатель комитета спорта Саудовской Аравии Турки аль-Шейх заявил после матча открытия ЧМ-2018 против России, что планирует подать в суд на телеканал BeIN Sports.

После завершения матча-открытия ЧМ-2018 Россия – Саудовская Аравия (5:0) в соцсетях люди начали обвинять телеканал BeIN Sports в одностороннем освещении матча и симпатиях комментаторов к футболистам сборной России.

"Будут приняты необходимые правовые меры против телеканала BeIN Sports за совершение неправомерных действий в отношении сборной Саудовской Аравии, спортсменов и чиновников государства, а также за использование спорта для достижения своих политических целей.

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Это доказывает правильность позиции аравийских властей, которые запрещают транслировать этот телеканал на своей территории", – написал аль-Шейх в твиттере.

ЧМ-2018 1 тур

Россия - Саудовская Аравия: Четверг 14 июня 2018

Россия
Матч окончен
5 : 0
Саудовская Аравия
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Теги
ЧМ 2018 Россия - Саудовская Аравия Чемпионат мира-2018
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