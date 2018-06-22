ЧМ-2018: Саудовская Аравия будет судиться с телеканалом из-за симпатии к сборной России

Председатель комитета спорта Саудовской Аравии Турки аль-Шейх заявил после матча открытия ЧМ-2018 против России, что планирует подать в суд на телеканал BeIN Sports.

После завершения матча-открытия ЧМ-2018 Россия – Саудовская Аравия (5:0) в соцсетях люди начали обвинять телеканал BeIN Sports в одностороннем освещении матча и симпатиях комментаторов к футболистам сборной России.

"Будут приняты необходимые правовые меры против телеканала BeIN Sports за совершение неправомерных действий в отношении сборной Саудовской Аравии, спортсменов и чиновников государства, а также за использование спорта для достижения своих политических целей.

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Это доказывает правильность позиции аравийских властей, которые запрещают транслировать этот телеканал на своей территории", – написал аль-Шейх в твиттере.