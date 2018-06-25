ЧМ-2018: Сампаоли избежал увольнения после разгрома от Хорватии

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли продолжит работать с национальной командой как минимум до конца чемпионата мира 2018.

Президент Ассоциации футбола Аргентины (AFA) Клаудио Тапия опроверг информацию об увольнении Сампаоли перед матчем 3 тура ЧМ-2018 против Нигерии. Об этом информирует Marca.

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Тапия публично отметил, что будет поддерживать тренера до конца турнира. Функционер сделал это после встречи с игроками и тренерами сборной Аргентины.

Напомним, в СМИ звучала информация, что Хорхе может быть уволен из сборной накануне матча против Нигерии по просьбе Лео Месси и Ко. Причина – разгромное поражение 0:3 аргентинцев от сборной Хорватии во 2 туре ЧМ-2018.