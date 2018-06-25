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ЧМ-2018: Руди прооперирован после перелома носа и будет играть в маске

24 июня 19:24 76 Читати українською
ЧМ-2018: Руди прооперирован после перелома носа и будет играть в маске
ЧМ-2018: Руди прооперирован после перелома носа и будет играть в маске

Полузащитник сборной Германии Себастиан Руди был прооперирован из-за сломанного носа и остаток чемпионата мира-2018 вынужден будет играть в специальной маске.

Хавбек мюнхенской Баварии был прооперирован в воскресенье, сообщает официальный твиттер сборной Германии.

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Руди прошел медосмотр из-за травмы, полученной накануне в матче против сборной Швеции (2:1). Немец вынужден был покинуть поле уже на 30-й минуте после того, как получил от соперника удар бутсой в лицо.

Медики обнаружили у Руди перелом носа и приняли решение о хирургическом вмешательстве. В дальнейшем полузащитник будет играть на ЧМ-2018 в защитной маске.

Решающий для Бундестима поединок группового этапа Мундиаля Южная Корея – Германия состоится 27 июня.

ЧМ-2018 2 тур

Германия - Швеция: Суббота 23 июня 2018

Германия
Матч окончен
2 : 1
Швеция
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