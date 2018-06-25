ЧМ-2018: Руди прооперирован после перелома носа и будет играть в маске

Полузащитник сборной Германии Себастиан Руди был прооперирован из-за сломанного носа и остаток чемпионата мира-2018 вынужден будет играть в специальной маске.
Хавбек мюнхенской Баварии был прооперирован в воскресенье, сообщает официальный твиттер сборной Германии.
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Руди прошел медосмотр из-за травмы, полученной накануне в матче против сборной Швеции (2:1). Немец вынужден был покинуть поле уже на 30-й минуте после того, как получил от соперника удар бутсой в лицо.
Медики обнаружили у Руди перелом носа и приняли решение о хирургическом вмешательстве. В дальнейшем полузащитник будет играть на ЧМ-2018 в защитной маске.
Решающий для Бундестима поединок группового этапа Мундиаля Южная Корея – Германия состоится 27 июня.