ЧМ-2018: российский фанат схватил за грудь и поцеловал испанскую журналистку в прямом эфире

Испанская журналистка издания DW Жюльет Гонсалес Терран столкнулась с домогательствами российского фаната.

На чемпионате мира-2018 случился очередной инцидент.

Корреспондентка испанского филиала издания DW Джульет Гонсалес Терран вела прямое включение с ЧМ-2018. Во время репортажа к ней подбежал фанат сборной России, и с криками "Россия – чемпион!" схватил девушку за грудь, а потом поцеловал.

Журналистка не растерялась и продолжила репортаж, а видео инцидента выложила в свой Instagram.

"Я разделяю радость от футбола со всеми, но мы должны понимать, что есть границы между любовью и домагательствами", – написала она.

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