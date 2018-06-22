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ЧМ-2018: российская художница грудью нарисовала Салаха и показала видео пикантного процесса

18 июня 17:53 682 Читати українською
ЧМ-2018: российская художница грудью нарисовала Салаха и показала видео пикантного процесса
Мохамед Салах в портрете Ирины Романовской / фото из соцсетей

Художница Ирина Романовская утверждает, что нарисовала портрет лидера сборной Египта грудью. Мохамед Салах готовится сыграть в матче Россия – Египет на Чемпионате мира 2018.

Девушка из Санкт-Петербурга, которая живет в Москве и считает себя самой эпатажной художницей России, показала портрет Салаха, против которого хозяева ЧМ-2018 сыграют во 2-м туре группы A.

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"Знаменитого египетского футболиста Салаха Мохамеда нарисовала грудью. Я слежу за футболом и отмечаю в своих необычных картинах только наиболее выдающихся футболистов.

Игра Салаха поражает и вдохновляет, у знаменитого спортсмена отмечаю свой стиль игры и феноменальные способности. Экстравагантным способом решила запечатлеть портрет футболиста в фиолетовых тонах, контур выводила фломастером, а краску наносила своим прекрасным телом, пользуясь трафаретами.

Процесс работы интимный, работаю в одиночестве и сам процесс публике не показываю, потому что считаю, что было бы нескромным выставлять на всеобщее обозрение весь процесс создания картины, то должно быть за кадром", – заявила у себя на странице в соцсети Романовская.

Отметим, что некоторые пользователи выражают сомнение в том, что художница нарисовала эту картину именно таким экстравагантным способом.

Художница нарисовала портрет Салаха грудью (видео)

ЧМ-2018 2 тур

Россия - Египет: Вторник 19 июня 2018

Россия
Матч окончен
3 : 1
Египет
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