ЧМ-2018: россиянка забавно прервала эфир бразильским журналистам – курьез дня

В первый день ЧМ-2018 в России на одной из улиц Москвы произошел забавный случай с участием местной жительницы и бразильских журналистов.

Журналисты канала Fox Sports спокойно работали на улицах Москвы, готовя репортаж о ЧМ-2018. Однако вдруг в кадр попала местная жительница, которая настойчиво пыталась пообщаться с бразильским журналистом на русском языке.

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После нескольких минут попыток выяснения, какую страну представляет журналист, женщине так и не удалось найти общий язык с репортером, однако его коллег в студии она однозначно насмешила.

Напомним, в стартовом матче ЧМ-2018 Россия победила Саудовскую Аравию со счетом 5:0.

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