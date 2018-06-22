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ЧМ-2018: россиянка забавно прервала эфир бразильским журналистам – курьез дня

15 июня 00:15 1569 Читати українською
ЧМ-2018: россиянка забавно прервала эфир бразильским журналистам – курьез дня
Стадион Лужники / фото: Твиттер сборной России

В первый день ЧМ-2018 в России на одной из улиц Москвы произошел забавный случай с участием местной жительницы и бразильских журналистов.

Журналисты канала Fox Sports спокойно работали на улицах Москвы, готовя репортаж о ЧМ-2018. Однако вдруг в кадр попала местная жительница, которая настойчиво пыталась пообщаться с бразильским журналистом на русском языке.

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После нескольких минут попыток выяснения, какую страну представляет журналист, женщине так и не удалось найти общий язык с репортером, однако его коллег в студии она однозначно насмешила.

Напомним, в стартовом матче ЧМ-2018 Россия победила Саудовскую Аравию со счетом 5:0.

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ЧМ-2018 1 тур

Россия - Саудовская Аравия: Четверг 14 июня 2018

Россия
Матч окончен
5 : 0
Саудовская Аравия
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Теги
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