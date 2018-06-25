ЧМ-2018: Роналду попросил иранских фанатов не шуметь под окнами отеля сборной Португалии

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду был вынужден просить болельщиков сборной Ирана не шуметь под окнами отеля.

Случай произошел в Саранске, где сегодня, 25 июня, сыграют между собой сборные Португалии и Ирана. В ночь перед матчем болельщики азиатской команды собрались под окнами отеля, где поселились португальцы.

Фанаты так шумели, что к ним должен был выйти Криштиану Роналду и языком жестов попросить тишины. Обладатель пяти "Золотых мячей" намекнул, что из-за шума команда не может заснуть.

Напомним, Португалии будет достаточно ничьей в матче против Ирана, чтобы выйти из группы.

Матч Иран – Португалия состоится 25 июня на стадионе Мордовия Арена. Начало игры – 21:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.