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ЧМ-2018: Роналду попросил иранских фанатов не шуметь под окнами отеля сборной Португалии

10:06 197 Читати українською
ЧМ-2018: Роналду попросил иранских фанатов не шуметь под окнами отеля сборной Португалии
Криштиану Роналду

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду был вынужден просить болельщиков сборной Ирана не шуметь под окнами отеля.

Случай произошел в Саранске, где сегодня, 25 июня, сыграют между собой сборные Португалии и Ирана. В ночь перед матчем болельщики азиатской команды собрались под окнами отеля, где поселились португальцы.

Фанаты так шумели, что к ним должен был выйти Криштиану Роналду и языком жестов попросить тишины. Обладатель пяти "Золотых мячей" намекнул, что из-за шума команда не может заснуть.

Напомним, Португалии будет достаточно ничьей в матче против Ирана, чтобы выйти из группы.

Матч Иран – Португалия состоится 25 июня на стадионе Мордовия Арена. Начало игры – 21:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ-2018 3 тур

Иран - Португалия: Понедельник 25 июня 2018

Иран
до матча
4
час
:
33
мин
Португалия
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Теги
ЧМ 2018 Видеоновости футбольные фанаты Иран - Португалия Иран Иран Криштиану Роналду Криштиану Роналду Португалия Португалия
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