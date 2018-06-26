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ЧМ-2018: Роналду поделился эмоциями от выхода Португалии в 1/8 финала турнира

12:42 241 Читати українською
ЧМ-2018: Роналду поделился эмоциями от выхода Португалии в 1/8 финала турнира
Сборная Португалии

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду после ничьей 1:1 с Ираном и выхода команды в 1/8 финала чемпионата мира 2018 опубликовал пост в соцсетях.

"Цель достигнута. Мы сконцентрированы на плей-офф. Вперед, Португалия", – написал Роналду и опубликовал фото с партнерами по команде в самолете.

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Португалия в 1/8 финала чемпионата мира сыграет против Уругвая. Матч состоится 30 июня в Сочи.

Добавим, что Роналду, который не реализовал пенальти в матче против Ирана, забил на турнире 4 гола.

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ЧМ 20183 тур

Иран - Португалия: Понедельник 25 июня 2018

Иран
Матч окончен
1 : 1
Португалия
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Теги
ЧМ 2018 Иран - Португалия Криштиану Роналду Криштиану Роналду Португалия Португалия Уругвай - Португалия
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