toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
УРУГВАЙ - ПОРТУГАЛИЯ ФРАНЦИЯ - АРГЕНТИНА Новости ЧМ 2018

ЧМ-2018: Реднапп сравнил сборную России с Уотфордом

09:25 6 Читати українською
ЧМ-2018: Реднапп сравнил сборную России с Уотфордом
Харри Реднапп / AFP

Известный английский специалист Харри Реднапп оценил уровень игры сборной России на домашнем чемпионате мира-2018.

"Россия? Предполагаю, что она находилась бы где-то посередине между Премьер-лигой и Чемпионшипом. Как Уотфорд. Хотя Россия лучше Уотфорда", – цитирует Реднаппа Спорт-Экспресс.

1/8 финала ЧМ-2018: кто фавориты у букмекеров?

Отметим, что Уотфорд завершил сезон 2017/18 в АПЛ на 14-м месте. Команда из пригорода Лондона набрала 41 очко и задолго до конца первенства обеспечила себе сохранение прописки в лиге.

В то же время сборная России вышла со второго места в группе в 1/8 финала ЧМ-2018. Подопечные Черчесова одолели Саудовскую Аравию (5:0) и Египет (3:1), а также проиграли уругвайцам (0:3).

Напомним, что матч 1/8 финала Мундиаля Испания – Россия состоится уже завтра, 1 июля, на Лужниках. Начало поединка в 17:00.

ЧМ 20181/8 финала

Испания - Россия: Воскресенье 01 июля 2018

Испания
до матча
1
дн
:
7
час
:
31
мин
Россия
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Россия Россия ЧМ 2018 Уотфорд Уотфорд Харри Реднапп Испания - Россия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
31
мин
Франция
17:00
Аргентина
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук