ЧМ-2018: Реднапп сравнил сборную России с Уотфордом

Известный английский специалист Харри Реднапп оценил уровень игры сборной России на домашнем чемпионате мира-2018.

"Россия? Предполагаю, что она находилась бы где-то посередине между Премьер-лигой и Чемпионшипом. Как Уотфорд. Хотя Россия лучше Уотфорда", – цитирует Реднаппа Спорт-Экспресс.

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Отметим, что Уотфорд завершил сезон 2017/18 в АПЛ на 14-м месте. Команда из пригорода Лондона набрала 41 очко и задолго до конца первенства обеспечила себе сохранение прописки в лиге.

В то же время сборная России вышла со второго места в группе в 1/8 финала ЧМ-2018. Подопечные Черчесова одолели Саудовскую Аравию (5:0) и Египет (3:1), а также проиграли уругвайцам (0:3).

Напомним, что матч 1/8 финала Мундиаля Испания – Россия состоится уже завтра, 1 июля, на Лужниках. Начало поединка в 17:00.