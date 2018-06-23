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ЧМ-2018: Ракитич, Манджукич и еще 3 хорвата не сыграют против Исландии

09:22 313 Читати українською
ЧМ-2018: Ракитич, Манджукич и еще 3 хорвата не сыграют против Исландии
Сборная Хорватии / Reuters

Наставник сборной Хорватии Златко Далич определился, кто из его подопечных не будет играть в последнем туре группового этапа чемпионата мира-2018 против сборной Исландии. От результата этого поединка также зависит судьба сборной Аргентины на турнире.

"Будут изменения в основе. Те игроки, которые имеют желтые карточки (Ракитич, Ребич, Манджукич и Врсалько) не сыграют. Я бы хотел занять первое место в группе, но прежде всего мы должны позаботиться о своем будущем", – цитирует Далича Marca.

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Кроме упомянутой четверки, также в матче против Исландии не будет участвовать Марсело Брозович. У него перебор предупреждений.

Отметим, что матч Исландия – Хорватия состоится 26 июня в Ростове-на-Дону. Хорваты уже гарантировали себе выход в плей-офф, а исландцы присоединятся к балканцам в случае положительного результата. Сборной Аргентины для выхода в 1/8 финала ЧМ-2018 нужно побеждать нигерийцев в последнем туре, а также надеяться на победу сборной Хорватии.

ЧМ-2018 3 тур

Исландия - Хорватия: Вторник 26 июня 2018

Исландия
до матча
3
дн
:
4
час
:
54
мин
Хорватия
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