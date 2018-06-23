ЧМ-2018: Ракитич, Манджукич и еще 3 хорвата не сыграют против Исландии

Наставник сборной Хорватии Златко Далич определился, кто из его подопечных не будет играть в последнем туре группового этапа чемпионата мира-2018 против сборной Исландии. От результата этого поединка также зависит судьба сборной Аргентины на турнире.

"Будут изменения в основе. Те игроки, которые имеют желтые карточки (Ракитич, Ребич, Манджукич и Врсалько) не сыграют. Я бы хотел занять первое место в группе, но прежде всего мы должны позаботиться о своем будущем", – цитирует Далича Marca.

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Кроме упомянутой четверки, также в матче против Исландии не будет участвовать Марсело Брозович. У него перебор предупреждений.

Отметим, что матч Исландия – Хорватия состоится 26 июня в Ростове-на-Дону. Хорваты уже гарантировали себе выход в плей-офф, а исландцы присоединятся к балканцам в случае положительного результата. Сборной Аргентины для выхода в 1/8 финала ЧМ-2018 нужно побеждать нигерийцев в последнем туре, а также надеяться на победу сборной Хорватии.