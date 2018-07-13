ЧМ-2018: Pornhub затролил Неймара из-за симуляций

Pornhub решил не отставать от других и тоже потролил Неймара за его поведение на полях ЧМ-2018.

Популярный сайт для взрослых присоединился к тем, кто продолжает тролить бразильского футболиста Неймара после ЧМ-2018. На турнире бразильский форвард запомнился не своей игрой, а постоянными падениями и симуляциями.

ЧМ-2018: португальское МЧС высмеяло симуляции Неймара

"Мы обновили следующие категории: симуляция, публичное унижение и плач", – говорится в записи Pornhub на официальной странице в Твиттере. Запись дополняет коллаж из нескольких фотографий Неймара, отражающих упомянутые категории.