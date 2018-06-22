ЧМ-2018: пластический хирург составил сборную самых красивых футболистов турнира

Издание El Pais обратилось к колумбийскому пластическому хирургу Пауло Эскобару из Мадридского медицинского университета, чтобы тот составил сборную из 11 самых красивых футболистов чемпионата мира 2018 года.

"Лицо надо анализировать как спереди, так и в профиль. Человеческий разум способен сразу анализировать чужое лицо. Если человек видит симметрию, то у него начинает возникать симпатия. Все это зависит от генетических данных. В своей сборной я бы выделил Хамеса Родригеса и Радамеля Фалькао. Они имеют четко выраженную квадратную форму подбородка, что свидетельствует о лидерских качествах", – рассказал Эскобар.

ЧМ-2018: самые дорогие сборные, которые сыграют в России – от миллиарда долларов до 11 миллионов

"Чернокожие футболисты? У них шире лицо и большие губы. Их черты более мужественные. Я бы выделил Поля Погба – игрока сборной Франции с гвинейскими корнями. У него достаточно симметричное лицо.

Неймар, Лео Месси, Криштиану Роналду? У них нет идеальной симметрии. Свои недостатки они пытаются компенсировать татуировками, бородой или мышцами.

Красота требует жертв. Именно поэтому многие футболисты пережили операции. Гарет Бейл менял форму ушей, Дани Алвес – нос. Уэйн Руни наращивал себе волосы. Для внешности все имеет значение. Серхио Рамос и Каземиро, например, также ложились под нож, однако в этих игроков были операции из-за сломаного носа. Конечно, это для здоровья, но хирургическое вмешательство повлияло на их внешний вид отрицательно. Любые детали имеют значение. Об этом еще говорили греки, которые измеряли ширину и длину лица в поисках идеала", – объясняет врач.

Самые сексуальные девушки звезд ЧМ-2018 – на них надо подписаться перед Мундиалем

Итак, символическая сборная красавцев:

Голкипер: Марк-Андре тер Штеген (сборная Германии)

Левый защитник: Сантьяго Ариас (сборная Колумбии)

Центральный защитник: Матс Хуммельс (сборная Германии)

Центральный защитник: Жерар Пике (сборная Испании)

Правый защитник: Лукаш Пищек (сборная Польши)

Полузащитник: Хамес Родригес (сборная Колумбии)

Полузащитник: Роман Нойштедтер (сборная России)*

*Не попал в заявку сборной России на ЧМ-2018

Полузащитник: Тони Кроос (сборная Германии)

Полузащитник: Марко Ройс (сборная Германия)

Форвард: Пауло Дибала (сборная Аргентины)

Форвард: Антуан Гризманн (сборная Франции)