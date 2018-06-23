toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
ГЕРМАНИЯ - ШВЕЦИЯ БЕЛЬГИЯ - ТУНИС ЮЖНАЯ КОРЕЯ - МЕКСИКА Новости ЧМ 2018

ЧМ-2018: Пике и Иско спасли птенцов и получили награды от PETA

13:49 90 Читати українською
ЧМ-2018: Пике и Иско спасли птенцов и получили награды от PETA
Иско / AP

Игроки сборной Испании Жерар Пике и Иско получат награды от зоозащитной организации PETA за то, что спасли птенцов, которые попали на поле Казань Арены во время матча с Ираном (1:0).

"Ни одна игра не может быть важнее чьей-то жизни. Мы надеемся, что героический поступок двух испанских футболистов вдохновит и других граждан на такое же бережное отношение к животным и природе", – цитирует директора PETA Элизу Аллен Daily Mail.

Топ-20 фото болельщиц и фанатов 7-го дня ЧМ-2018: горячие иранки, (НЕ) первые поцелуи и уродливая маска Путина

Маленькие птенцы попали на футбольное поле во время поединка Иран – Испания (0:1). Пике и Иско помогли им покинуть газон и не позволили другим игрокам по неосторожности наступить на них. Они самостоятельно вынесли их за пределы поля и убедились, что пернатые в безопасности. За это PETA решила наградить каталонца и мадридца премиями "Герой для животных".

ЧМ-2018 2 тур

Иран - Испания: Среда 20 июня 2018

Иран
Матч окончен
0 : 1
Испания
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
ЧМ 2018 Жерар Пике Жерар Пике Иско Иско Испания Испания Иран - Испания
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Ярмоленко снова заинтересовал Эвертон
    Англія — 13:36256 Ярмоленко снова заинтересовал Эвертон
1
час
:
56
мин
Южная Корея
18:00
Мексика
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук