ЧМ-2018: Пике и Иско спасли птенцов и получили награды от PETA

Игроки сборной Испании Жерар Пике и Иско получат награды от зоозащитной организации PETA за то, что спасли птенцов, которые попали на поле Казань Арены во время матча с Ираном (1:0).

"Ни одна игра не может быть важнее чьей-то жизни. Мы надеемся, что героический поступок двух испанских футболистов вдохновит и других граждан на такое же бережное отношение к животным и природе", – цитирует директора PETA Элизу Аллен Daily Mail.

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Маленькие птенцы попали на футбольное поле во время поединка Иран – Испания (0:1). Пике и Иско помогли им покинуть газон и не позволили другим игрокам по неосторожности наступить на них. Они самостоятельно вынесли их за пределы поля и убедились, что пернатые в безопасности. За это PETA решила наградить каталонца и мадридца премиями "Герой для животных".