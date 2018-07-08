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ЧМ-2018: Павелко поздравил Шукера с выходом Хорватии в 1/2 финала турнира

09:21 56 Читати українською
ЧМ-2018: Павелко поздравил Шукера с выходом Хорватии в 1/2 финала турнира
Андрей Павелко / фото: ФФУ

Президент ФФУ Андрей Павелко поздравил сборную Хорватии с победой над Россией и выходом в полуфинал чемпионата мира-2018.

"Поздравляю моего хорватского коллегу и друга Давора Шукера с победой и выходом сборной Хорватии в полуфинал Чемпионата мира-2018! Многие патриоты Украины сегодня явно чувствовали себя немного хорватами.

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К слову, в четверке лучших футбольных команд мира сборная Хорватии в последний раз была в 1998 году, когда в ее составе блистал Давор Шукер.

P.S. Фото сделано в марте 2017 года перед матчем сборной Украины и сборной Хорватии – будущим участником полуфинала ЧМ-2018", – написал Павелко на своей странице в Facebook.

Напомним, Хорватия победила Россию в серии пенальти и во второй раз в своей истории сыграет в полуфинале чемпионата мира. Соперником команды Далича станет команда Англии.

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ЧМ 20181/4 финала

Россия - Хорватия: Суббота 07 июля 2018

Россия
Матч окончен
2 : 2
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Хорватия
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Теги
Россия - Хорватия Хорватия Хорватия ЧМ 2018 ФФУ Андрей Павелко Давор Шукер
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