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ЧМ-2018: Озил мечтает сыграть в финале против сборной Англии

15 июня 14:25 39 Читати українською
ЧМ-2018: Озил мечтает сыграть в финале против сборной Англии
Месут Озил / Фото skysports

Полузащитник Арсенала и сборной Германии Месут Озил рассказал о своих ожиданиях на чемпионате мира-2018.

"Национальная команда Англии не имела таких проблем в квалификации на чемпионат мира, как некоторые ее соперники. Это дало англичанам больше времени на подготовку. Думаю, им по силам дойти до финала турнира.

Германия – действующий чемпион мира. Второй титул подряд станет большим успехом для нашей сборной. Болельщики ждут от нас только победы. Моя мечта – сыграть с командой Англии в финале чемпионата мира и победить в основное время.

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Конечно, многие команды верят, что смогут одержать победу на турнире. Среди них – Бразилия, Аргентина, Испания и Португалия. Возможно, кто-то удивит нас больше других. Не исключаю, что такой окажется сборная Бельгии", – цитирует Озила издание Evening Standard.

Напомним, свой первый матч на ЧМ-2018 Германия сыграет 17 июня против сборной Мексики.

ЧМ-2018 1 тур

Германия - Мексика: Воскресенье 17 июня 2018

Германия
Матч окончен
0 : 1
Мексика
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Теги
Германия Германия ЧМ 2018 Англия Англия Чемпионат мира-2018 Германия - Мексика Месут Озил Месут Озил
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