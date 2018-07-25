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ЧМ-2018: определился лучший гол турнира

18:48 235 Читати українською
ЧМ-2018: определился лучший гол турнира
Павар забивает Аргентине / Twitter

Защитник сборной Франции Бенжамен Павар забил самый красивый гол на ЧМ-2018.

Лучший гол чемпионата мира-2018 забил Бенжамен Павар. В 1/8 финала турнира он роскошно из-за пределов штрафной поразил дальний угол ворот Аргентины, сравняв счет в матче. Этот эффектный гол помог Франции победить соперника со счетом 4:3 и продолжить поход за титулом.

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Гол Павара занял первое место в голосовании на официальном сайте ФИФА, в котором приняли участие 3 миллиона пользователей. Второе место досталось удару Хуана Кинтеро против Японии, а третье – выстрелу Луки Модрича в игре с аргентинцами.

Кстати, Павар стал первым европейским игроком, который выиграл награду за лучший гол Мундиаля с момента ее основания в 2006 году. До сих пор этот приз доставался только южноамериканцам Макси Родригесу, Диего Форлану и Хамесу Родригесу.

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Лучший гол чемпионата мира-2018:

ЧМ 20181/8 финала

Франция - Аргентина: Суббота 30 июня 2018

Франция
Матч окончен
4 : 3
Аргентина
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