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ЧМ-2018: определились все пары 1/8 турнира

28 июня 23:15 484 Читати українською
ЧМ-2018: определились все пары 1/8 турнира
ЧМ-2018: определились все пары 1/8 турнира

Стали известны все восемь пар первого этапа плей-офф чемпионата мира-2018. Матчи состоятся с 30 июня по 3 июля.

Завершился групповой этап чемпионата мира-2018. Из группы А квалифицировались Уругвай и Россия, из группы В – Испания и Португлия, из группы С – Франция и Дания, из группы D – Хорватия и Аргентина, из группы Е – Бразилия и Швейцария, из группы F – Швеция и Мексика, из группы G – Бельгия и Англия, а из группы Н – Колумбия и Япония.

Турнирная сетка ЧМ-2018: Роналду, Месси, Суарес и Гризманн – до полуфинала "выживет" лишь 1

Пары 1/8 финала ЧМ-2018:

Франция – Аргентина (30 июня, 17:00)

Уругвай – Португалия (30 июня, 21:00)

Испания – Россия (1 июля, 17:00)

Хорватия – Дания (1 июля, 21:00)

Бразилия – Мексика (2 июля, 17:00)

Бельгия – Япония (2 июля, 21:00)

Швеция – Швейцария (3 июля, 17:00)

Колумбия – Англия (3 июля, 21:00)

ЧМ 20181/8 финала

Колумбия - Англия: Вторник 03 июля 2018

Колумбия
до матча
4
дн
:
20
час
:
9
мин
Англия
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