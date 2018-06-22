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ЧМ-2018: Окадзаки получил травму и пропустит турнир

17 июня 14:43 87 Читати українською
ЧМ-2018: Окадзаки получил травму и пропустит турнир
Сборная Японии / фото: официальный твиттер сборной Японии

Форвард сборной Японии Синдзи Окадзаки получил травму и не сможет помочь своей команде на ЧМ-2018.

Сборная Японии на ЧМ-2018 не сможет рассчитывать на нападающего Лестера Синдзи Окадзаки. Форвард травмировался и в ближайшее время покинет расположение национальной команды, информирует Yahoo.

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Официального подтверждения этой информации пока нет. К слову, Япония еще может успеть заменить Оказдаки в заявке – по регламенту турнира, команда имеет право внести соответствующие изменения не позднее, чем за 24 часа до стартового матча.

Как отмечает источник, наставник Японии Нишино вызовет Такуму Асано.

Япония стартует на ЧМ-2018 матчем против Колумбии, который пройдет 19 июня.

ЧМ-2018 1 тур

Колумбия - Япония: Вторник 19 июня 2018

Колумбия
Матч окончен
1 : 2
Япония
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Теги
ЧМ 2018 Колумбия - Япония Япония Япония Синдзи Окадзаки Синдзи Окадзаки
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