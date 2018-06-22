ЧМ-2018: Окадзаки получил травму и пропустит турнир

Форвард сборной Японии Синдзи Окадзаки получил травму и не сможет помочь своей команде на ЧМ-2018.

Сборная Японии на ЧМ-2018 не сможет рассчитывать на нападающего Лестера Синдзи Окадзаки. Форвард травмировался и в ближайшее время покинет расположение национальной команды, информирует Yahoo.

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Официального подтверждения этой информации пока нет. К слову, Япония еще может успеть заменить Оказдаки в заявке – по регламенту турнира, команда имеет право внести соответствующие изменения не позднее, чем за 24 часа до стартового матча.

Как отмечает источник, наставник Японии Нишино вызовет Такуму Асано.

Япония стартует на ЧМ-2018 матчем против Колумбии, который пройдет 19 июня.