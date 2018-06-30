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ЧМ-2018: назначены арбитры на матчи Испания – Россия и Хорватия – Дания

01:00 4 Читати українською
ЧМ-2018: назначены арбитры на матчи Испания – Россия и Хорватия – Дания
Бьорн Куйперс / Фото ФИФА

Назначены арбитры на матчи 1/8 финала чемпионата мира-2018, которые состоятся 1 июля.

Матч между сборными Испании и России будет обслуживать рефери из Нидерландов Бьорн Куйперс, сообщает официальный сайт ФИФА.

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Игру между сборными Хорватии и Дании будет судить аргентинец Нестор Питана.

Напомним, что матчи состоятся 1 июля. Испания – Россия, начало в 17:00. Хорватия – Дания, начало в 21:00.

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ЧМ 20181/8 финала

Испания - Россия: Воскресенье 01 июля 2018

Испания
до матча
1
дн
:
16
час
:
37
мин
Россия
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Теги
Чемпионат мира-2018 Испания - Россия Хорватия - Дания ЧМ 2018
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