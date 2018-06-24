ЧМ-2018: на турнире уже назначили такое же количество пенальти, как за весь Мундиаль-2014

Чемпионат мира-2018 в России продолжает поражать частотой назначения одиннадцатиметровых, что отчасти может быть связано с внедрением системы VAR.

На ЧМ-2018 уже 13 раз назначали пенальти, информирует Opta Sports.

Бельгия – Тунис: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018

Как сообщает твиттер издания, такое же количество одиннадцатиметровых было назначено за весь чемпионат мира-2014 в Бразилии. Во время нынешнего турнира понадобилось лишь 27 матчей для назначения 13-ти пенальти. На прошлом Мундиале для этого понадобились 64 поединка.

Тринадцатым пенальти стал одиннадцатиметровый в матче сборных Бельгии и Туниса, который уверенно реализовал Эден Азар.