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ЧМ-2018: на турнире уже назначили такое же количество пенальти, как за весь Мундиаль-2014

23 июня 15:58 40 Читати українською
ЧМ-2018: на турнире уже назначили такое же количество пенальти, как за весь Мундиаль-2014
ЧМ-2018: на турнире уже назначили такое же количество пенальти, как за весь Мундиаль-2014

Чемпионат мира-2018 в России продолжает поражать частотой назначения одиннадцатиметровых, что отчасти может быть связано с внедрением системы VAR.

На ЧМ-2018 уже 13 раз назначали пенальти, информирует Opta Sports.

Бельгия – Тунис: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018

Как сообщает твиттер издания, такое же количество одиннадцатиметровых было назначено за весь чемпионат мира-2014 в Бразилии. Во время нынешнего турнира понадобилось лишь 27 матчей для назначения 13-ти пенальти. На прошлом Мундиале для этого понадобились 64 поединка.

Тринадцатым пенальти стал одиннадцатиметровый в матче сборных Бельгии и Туниса, который уверенно реализовал Эден Азар.

ЧМ-2018 2 тур

Бельгия - Тунис: Суббота 23 июня 2018

Бельгия
Матч окончен
5 : 2
Тунис
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Теги
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