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ЧМ-2018: Моуринью спрогнозировал призеров турнира

13 июня 14:51 905 Читати українською
ЧМ-2018: Моуринью спрогнозировал призеров турнира
Жозе Моуринью

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью дал свой прогноз перед чемпионатом мира 2018 года.

Коуч дал прогноз, что в финале мы увидим противостояние Португалии и Аргентины.

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"Трудно сказать. Будет серия пенальти, последними бить будут Криштиану Роналду и Лионель Месси. Все остальное представьте сами", – рассказал португалец в эфире Russia Today.

Также Жозе считает, что в матче за третье место Бразилия отомстит Германии за 1:7 на ЧМ-2014.

Сетка плей-офф ЧМ-2018 по версии Жозе Моуринью:

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ЧМ 2018 Германия Германия Бразилия Бразилия Аргентина Аргентина Видеоновости Жозе Моуринью Жозе Моуринью Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Португалия Португалия
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