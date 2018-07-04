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ЧМ-2018: модель Playboy пообещала полностью обнажиться, если Англия дойдет до финала

16:42 234 Читати українською
ЧМ-2018: модель Playboy пообещала полностью обнажиться, если Англия дойдет до финала
Сьюзи Кортес

Модель Playboy Сьюзи Кортес опубликовала обольстительное фото в социальной сети Инстаграм после триумфа Англии над Колумбией в 1/8 финала ЧМ-2018.

"Если Англия дойдет до финала, я обещаю фотографию без флага!", – подписала фото Мисс Бум-Бум.

ЧМ-2018: модель Playboy поддержала сборную России перед матчем с Египтом эротическим фото

ЧМ 20181/8 финала

Колумбия - Англия: Вторник 03 июля 2018

Колумбия
Матч окончен
1 : 1
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Англия
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ЧМ 2018 Англия Сьюзи Кортес Фанатки Колумбия - Англия
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