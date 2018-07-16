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ЧМ-2018: мэр Парижа поддержала Сенцова в день финала турнира

14:24 38 Читати українською
ЧМ-2018: мэр Парижа поддержала Сенцова в день финала турнира
Анн Идальго / Getty Images

Мэр Парижа Анн Идальго выразила поддержку украинскому режиссеру Олегу Сенцову, которого в России приговорили к 20 годам колонии строгого режима.

Анн Идальго процитировала твит, в котором французские писатели призывают освободить украинского политзаключенного: "В то время, когда все взгляды мира прикованы к Москве и финалу футбольного чемпионата мира, я думаю об Олеге Сенцове, украинском режиссере, который уже 4 года находится за решеткой и голодает последние 2 месяца".

ЧМ-2018: Перед стартовым матчем у стадиона Лужники вывесили плакат в поддержку Сенцова

Франция стала чемпионом мира-2018, обыграв в финале Хорватию. Смотрите видео голов и обзор матча. Читайте реакцию соцсетей на финал и наслаждайтесь лучшими мгновениями награждения победителей ЧМ-2018.

ЧМ 2018Финал

Франция - Хорватия: Воскресенье 15 июля 2018

Франция
Матч окончен
4 : 2
Хорватия
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Теги
Франция Франция ЧМ 2018 Франция - Хорватия Финал ЧМ 2018 - новости чемпионата мира по футболу 2018 Олег Сенцов
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