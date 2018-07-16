ЧМ-2018: мэр Парижа поддержала Сенцова в день финала турнира

Мэр Парижа Анн Идальго выразила поддержку украинскому режиссеру Олегу Сенцову, которого в России приговорили к 20 годам колонии строгого режима.

Анн Идальго процитировала твит, в котором французские писатели призывают освободить украинского политзаключенного: "В то время, когда все взгляды мира прикованы к Москве и финалу футбольного чемпионата мира, я думаю об Олеге Сенцове, украинском режиссере, который уже 4 года находится за решеткой и голодает последние 2 месяца".

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