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ЧМ-2018: Министерство спорта опровергло информацию об убийстве на базе сборной России

25 июня 17:46 115 Читати українською
ЧМ-2018: Министерство спорта опровергло информацию об убийстве на базе сборной России

Информация об убийстве украинцем повара на тренировочной базе сборной России оказалась ложной.

Министерство спорта России опровергло информацию, согласно которой на тренировочной базе в Новогорске, где проводит подготовку к матчам ЧМ-2018 сборная России, произошло убийство.

ЧМ-2018: украинец убил повара на тренировочной базе сборной России

"Министерство спорта Российской Федерации сообщает, что распространенная в СМИ информация о совершении 24.06.2018 преступления на территории учебно-тренировочного центра "Новогорск" не соответствует действительности.

Более того: на его территории не находятся рестораны и другие коммерческие структуры", – говорится в заявлении министерства.

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