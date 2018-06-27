ЧМ-2018: Месси установил рекорд чемпионатов мира и превзошел Марадону

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси установил рекорд мундиалей, осуществив 107 успешных обводок.

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси в матче с Нигерией довел количество успешных обводок в финальной части чемпионатов мира до 107, сообщает портал Opta.

Нигерия – Аргентина – 1:2 – видео голов и обзор матча

Таким образом, Месси обошел по этому показателю Диего Марадону (105 обводок) и установил рекорд чемпионатов мира.

Также отмечается, что статистики подсчитывают обводки с 1966 года.

Напомним, благодаря победе над Нигерией Аргентина вышла в 1/8 финала чемпионата мира-2018, где сыграет со сборной Франции.

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