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ЧМ-2018: Месси установил рекорд чемпионатов мира и превзошел Марадону

00:50 71 Читати українською
ЧМ-2018: Месси установил рекорд чемпионатов мира и превзошел Марадону
Лионель Месси / Фото: ФИФА

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси установил рекорд мундиалей, осуществив 107 успешных обводок.

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси в матче с Нигерией довел количество успешных обводок в финальной части чемпионатов мира до 107, сообщает портал Opta.

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Таким образом, Месси обошел по этому показателю Диего Марадону (105 обводок) и установил рекорд чемпионатов мира.

Также отмечается, что статистики подсчитывают обводки с 1966 года.

Напомним, благодаря победе над Нигерией Аргентина вышла в 1/8 финала чемпионата мира-2018, где сыграет со сборной Франции.

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ЧМ 20183 тур

Нигерия - Аргентина: Вторник 26 июня 2018

Нигерия
Матч окончен
1 : 2
Аргентина
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Теги
Нигерия - Аргентина Аргентина Аргентина ЧМ 2018 Диего Марадона Диего Марадона Лионель Месси Лионель Месси
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