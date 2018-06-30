ЧМ-2018: Мбаппе пообещал отдать свои бонусы на благотворительность

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе отдаст все бонусы, которые получит за игру на чемпионате мира-2018, на благотворительность.

19-летний форвард отдаст все заработанные во время Мундиаля средства на благотворительность, сообщает L'Equipe.

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Сам Мбаппе заявил, что представляет Францию на международной арене не ради денег, поэтому хочет, чтобы средства послужили гуманитарным целям. Так, все деньги игрок передаст в фонд Premiers de Cordees, попечителем которого он является. Эта организация, в частности, занимается устройством спортивных праздников для детей, находящихся в больницах.

На ЧМ-2018 Килиан Мбаппе уже провел 3 матча, в которых забил 1 мяч. За каждый поединок он получает от федерации около 20 тысяч евро.

Уже сегодня, 30 июня, на Казань Арене состоится матч Франция – Аргентина. Начало встречи – 17:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.