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ЧМ-2018: Матич считает судейство Брыха в матче со Швейцарией предвзятым

14:14 45 Читати українською
ЧМ-2018: Матич считает судейство Брыха в матче со Швейцарией предвзятым
Брых и Митрович / AFP

Сербский полузащитник Неманья Матич считает, что ФИФА должна проанализировать работу арбитра матча Сербия – Швейцария (1:2) Феликса Брыха.

"Арбитр был предвзятым, все спорные моменты трактовал в одну сторону. В одном из эпизодов мы должны были бить пенальти, но Брых его не назначил. Не понимаю, почему он не воспользовался системой видеопомощи арбитру.

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К тому же в первом тайме он не скупился на желтые карточки для сербских игроков, был резким в принятии решений. Сказал, что удалит меня, как только будет повод. Думаю, ФИФА должна проанализировать и оценить работу Брыха в этом матче так, как она того заслуживает", – рассказал Матич в комментарии Blic.

Ранее стало известно, что Сербия подаст протест на судейство в матче со Швейцарией. Об этом заявил генеральный секретарь местного футбольного союза Йован Шурбатович.

ЧМ-2018 2 тур

Сербия - Швейцария: Пятница 22 июня 2018

Сербия
Матч окончен
1 : 2
Швейцария
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ЧМ 2018 Феликс Брых Феликс Брых Сербия - Швейцария Неманья Матич Неманья Матич Сербия Сербия Швейцария Швейцария
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