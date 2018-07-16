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ЧМ-2018: матчи турнира посетили почти 3 млн болельщиков

16:56 21 Читати українською
ЧМ-2018: матчи турнира посетили почти 3 млн болельщиков
Фанаты на ЧМ-2018 / фото из соцсетей

Поединки чемпионата мира-2018 в России собрали почти 3 миллиона болельщиков.

На 64-х матчах ЧМ-2018 в России присутствовали 2 889 351 болельщик. Наибольшее количество иностранных фанатов составили американцы – около 88 тысяч, сообщает Championat.

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В тройку также вошли бразильцы и колумбийцы. К слову, на финальном поединке в Москве Франция – Хорватия присутствовали 78 тысяч фанатов.

Также недавно стало известно, что Мундиаль в Украине на телеканале Интер посмотрели 19 млн болельщиков.

Напомним, победителем ЧМ-2018 стала Франция, которая в финале одолела Хорватию. Третье место у сборной Бельгии, четвертое – у Англии.

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