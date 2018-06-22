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ЧМ-2018: Маскерано побил рекорд Дзанетти по количеству матчей за сборную Аргентины

16 июня 18:24 61 Читати українською
ЧМ-2018: Маскерано побил рекорд Дзанетти по количеству матчей за сборную Аргентины
ЧМ-2018: Маскерано побил рекорд Дзанетти по количеству матчей за сборную Аргентины

Ветеран сборной Аргентины Хавьер Маскерано стал рекордсменом национальной команды по количеству проведенных матчей, обогнав легендарного капитана миланского Интера Хавьер Дзанетти.

34-летний защитник вышел в старте сборной Аргентины на матч группового этапа ЧМ-2018 против исландцев и обновил рекорд, сообщает Opta Sports.

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Для Маскерано поединок стал 145-м в футболке национальной команды. Теперь защитник китайского Хэбэй Чайна Форчун на один матч опережает Хавьера Дзанетти, который завершил карьеру 4 года назад. Третьим в списке гвардейцев сборной идет Лионель Месси, который не реализовал пенальти в матче против Исландии. У него – 125 матчей.

Напомним, что сборная Аргентины не смогла переиграть исландцев и свела матч к ничьей 1:1. На мяч Серхио Агуэро сборная Исландии ответила голом Альфреда Финнбогасона.

ЧМ-2018 1 тур

Аргентина - Исландия: Суббота 16 июня 2018

Аргентина
Матч окончен
1 : 1
Исландия
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