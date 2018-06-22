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ЧМ-2018: Марсело будет капитаном Бразилии в матче со Швейцарией, – СМИ

16 июня 23:10 117 Читати українською
ЧМ-2018: Марсело будет капитаном Бразилии в матче со Швейцарией, – СМИ
Марсело / ESPN

Защитник мадридского Реала Марсело выведет сборную Бразилии с капитанской повязкой на первый матч группового этапа ЧМ-2018 против швейцарцев.

Защитник назначен капитаном бразильцев в первом для них матче на чемпионате мира-2018, сообщает Чемпионат.

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Марсело дебютировал за сборную Бразилии в 2006 году. С тех пор 30-летний защитник сыграл 53 поединка в футболке Селесао, в которых забил 6 мячей. Напомним, что в товарищеских матчах перед Мундиалем капитаном сборной был форвард Манчестер Сити Габриэл Жезус.

Ранее также стало известно, что Фред не сыграет против Швейцарии, поскольку еще не полностью оправился от травмы.

Поединок Бразилия – Швейцария состоится на Ростов Арене 17 июня в 21:00 в рамках группы Е. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ-2018 1 тур

Бразилия - Швейцария: Воскресенье 17 июня 2018

Бразилия
Матч окончен
1 : 1
Швейцария
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Теги
Бразилия Бразилия ЧМ 2018 Швейцария Швейцария Бразилия - Швейцария Марсело Марсело
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