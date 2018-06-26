ЧМ-2018: Марокко едва не выбило Испанию и устроила скандал из-за судейства: "Это дерьмо!"

Сборная Марокко горячо переживала свой последний матч на Чемпионате мира 2018, в котором могла выбросить Испанию за борт турнира.

Полузащитник Уотфорда Нордин Амрабат показал миру, что он думает о VAR, после игры, которая завершилась со счетом 2:2. "Это дерьмо", – марокканцы второй раз подряд играли не хуже фаворита, но вынуждены жаловаться на судейство. Марокко могло выбить Испанию, обыграв ее в матче, который для команды Ренара не имел турнирного значения. "Фурия Роха" неожиданно близко оказалась на краю пропасти, но ей удалось избежать вылета.

"Судья просил футболку у Роналду" – ФИФА ответила на обвинения игрока Марокко

Праздновать один и тот же гол дважды? Запросто! VAR дает такую возможность на ЧМ-2018. Узбекский судья Равшан Ирматов сначала из-за офсайда отменил гол Аспаса, который принес испанцам выстраданную ничью, а затем дал фаворитам новый повод для радости – видеоассистенты дали добро засчитать взятие ворот.

Nordin Amrabat lets the world know what he thinks of VAR... pic.twitter.com/0ZhQHk6Av4 — Myron Naicker (@myronnaicker) 25 червня 2018 р.

Все бы ничего, если бы этот VAR работал всегда и везде в противоречивых эпизодах. А так тот же Жерар Пике избежал какого-либо наказания за прыжок двумя оторванными от земли ногами в форварда соперника Бутаиба. Как считает экс-полузащитник Эвертона и сборной Англии Леон Осман, "это красная карточка". Телеэксперт BBC не сомневается, что подобные приемы не должны присутствовать в футболе. Даже тот факт, что Пике сыграл в мяч, не уменьшает угрозы, которую создавал этот с позволения сказать подкат. Почему здесь не было места для видеоповторов, непонятно.

Испания – Марокко – 2:2 – видео голов и обзор матча

That's a reckless tackle by Pique, he should be sent-off! What's the point of VAR???? #ESPMAR pic.twitter.com/mrq882EY2h — World Cup Goals (@FIFAWCGoals) 25 червня 2018 р.

Непонятно и то, почему защитник Барселоны действовал так рискованно для здоровья соперника. Возможно, детские фейлы защиты сборной Испании так вывели из себя. Однако то, что судья даже не проверил эпизод с помощью видеоассистентов, как минимум несправедливо, убежден экс-защитник Манчестер Сити и Эвертона Джолеон Лескотт.

"Что сказать о работе судьи? Он принял несколько очень плохих решений, которые повлияли на итог матча. Когда Пике играл рукой, не было использовано VAR, хотя всем очевидно, что там произошло. Каждый это видел. Видеоповторы – это хорошо, но их не использовали так в эпизоде с рукой Пике", – не скрывал разочарования капитан Марокко Мбарак Буссуфа.

"Это разочаровывает", – также апеллирует к игре руками Набиль Дирар, из-за задержки которого гол Аспаса засчитали. Он не имеет претензий к этому взятия ворот в разрезе офсайда, но не понимает еще одного момента. Слово главному тренеру марокканцев Эрве Ренар: "В моменте со вторым голом мяч вышел с одной стороны, а угловой разыграли с другого фланга. Так вообще разрешено? Если нет, то это большая ошибка".

На последних секундах матча игроки обеих команд устроили потасовку. Ее спровоцировала сборная Марокко, которая не могла смириться с несправедливостью. В центре поля поссорились даже одноклубники из Реала: марокканец Хакими и испанец Асенсио. Одним из самых активных был хавбек Хетафе Фажр, а главный тренер Испании Фернандо Йерро и делегатка сборной выступили основными миротворцами, чтобы конфликт не зашел слишком далеко. Как видим, система VAR не только способна решать трудные для судейского глаза моменты, но и может порождать не меньшие споры и быть яблоком раздора.