ЧМ-2018: Манджукич оплатил пиво фанатам из своего родного города

Хорватские фанаты города Славонски-Брод поддерживали свою сборную в матче против России с пивом, которое приобрел Марио Манджукич.

Как известно, Хорватия в серии пенальти одолела Россию и вышла в полуфинал чемпионата мира-2018.

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Хавбек Хорватии Марио Манджукич оплатил пиво жителям своего родного города Славонски-Брод, которое они употребляли во время просмотра матча, сообщает Sport24.

Город Славонски-Брод с населением в 64 тысяч человек, расположенный на Востоке Хорватии, является родиной форварда. Отметим, что Манджукич начал заниматься футболом в Германии, куда его семья переехала после развала Югославии и начала гражданской войны. Будущий игрок национальной команды вернулся в Хорватию в возрасте 10 лет в 1996 году.

Напомним, что в полуфинале ЧМ-2018 хорватам предстоит матч против сборной Англии.