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ЧМ-2018: Манджукич оплатил пиво фанатам из своего родного города

19:09 72 Читати українською
ЧМ-2018: Манджукич оплатил пиво фанатам из своего родного города
Марио Манджукич / Фото: соцсети

Хорватские фанаты города Славонски-Брод поддерживали свою сборную в матче против России с пивом, которое приобрел Марио Манджукич.

Как известно, Хорватия в серии пенальти одолела Россию и вышла в полуфинал чемпионата мира-2018.

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Хавбек Хорватии Марио Манджукич оплатил пиво жителям своего родного города Славонски-Брод, которое они употребляли во время просмотра матча, сообщает Sport24.

Город Славонски-Брод с населением в 64 тысяч человек, расположенный на Востоке Хорватии, является родиной форварда. Отметим, что Манджукич начал заниматься футболом в Германии, куда его семья переехала после развала Югославии и начала гражданской войны. Будущий игрок национальной команды вернулся в Хорватию в возрасте 10 лет в 1996 году.

Напомним, что в полуфинале ЧМ-2018 хорватам предстоит матч против сборной Англии.

ЧМ 20181/4 финала

Россия - Хорватия: Суббота 07 июля 2018

Россия
Матч окончен
2 : 2
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Хорватия
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Теги
ЧМ 2018 Россия - Хорватия Хорватия Хорватия Марио Манджукич Марио Манджукич
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