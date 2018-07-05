ЧМ-2018: Манчестер Сити имеет больше всего представителей в 1/4 Мундиаля

Сразу 11 игроков действующего чемпиона Англии будут участвовать в матчах 1/4 финала чемпионата мира-2018.

Манчестер Сити возглавляет рейтинг клубов по количеству игроков, которые будут играть в 1/4 финала чемпионата мира-2018, информирует AS.

Сразу 11 футболистов "горожан" сыграют в четвертьфинале Мундиаля: Винсент Компани, Кевин де Брюйне (Бельгия), Габриэль Жесус, Данило, Фернандиньо и Эдерсон (Бразилия), Кайл Уокер, Джон Стоунз, Разим Стерлинг, Фабиан Делф (Англия) и Бенджамин Мэнди (Франция).

Вторую и третью позицию занимают Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед с 9 и 8 представителями соответственно.

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