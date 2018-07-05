ЧМ-2018: Лукаку не считает матч против Бразилии самым важным в карьере

Нападающий сборной Бельгии Лукаку отметил, что матч 1/4 финала чемпионата мира против Бразилии не самый важный в его карьере.

"Мы готовимся играть против бразильцев как команда. У нас хороший сыгранный состав, так что у нас есть все, чтобы выполнить задание. Завтра мы играем с лучшей командой чемпионата, это будет проверкой для нас.

Бразилия – Бельгия: прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2018

Не думаю, что это самая важная игра в карьере. Если мы победим, то через несколько дней у нас может быть еще более важная игра. Мы понимаем, что у нас сложный соперник, но верим в себя и считаем, что достаточно сильны, чтобы добиться нужного результата. Сделаем все для нашей страны, чтобы победить", – цитирует Лукаку Р-Спорт.

Напомним, что матч 1/4 финала ЧМ-2018 между командами Бразилии и Бельгии состоится 6 июля в 21:00.