ЧМ-2018: Линекер затроллил и похвалил Неймара

Лучший бомбардир чемпионата мира-1986, телеэксперт Гари Линекер прокомментировал склонность форварда сборной Бразилии Неймара к падениям на поле во время Мундиаля в России.

"Неймар имеет самый низкий болевой порог среди всех игроков на чемпионатах мира с тех пор, как Opta ведет статистику. Но играет он так же хорошо, как кричит. Невероятно хороший футболист", – отметил Линекер в своем твиттере.

ЧМ-2018 Бразилия – Мексика: победа на классе пентакампеонов, звезда Виллиана и эффективность Неймара

Напомним, что в понедельник сборная Бразилии одолела Мексику (2:0) на стадии 1/8 финала ЧМ-2018. Неймар отметился голом и результативной передачей на Роберто Фирмино.

Также Неймар снова оказался в центре внимания из-за конфликта с Мигелем Лайюном. Мексиканский вингер наступил на ногу форварду "селесао" в одном из эпизодов, а тот решил продемонстрировать адские муки.