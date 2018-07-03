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ЧМ-2018: Линекер затроллил и похвалил Неймара

2 июля 23:35 32 Читати українською
ЧМ-2018: Линекер затроллил и похвалил Неймара
Неймар / AP

Лучший бомбардир чемпионата мира-1986, телеэксперт Гари Линекер прокомментировал склонность форварда сборной Бразилии Неймара к падениям на поле во время Мундиаля в России.

"Неймар имеет самый низкий болевой порог среди всех игроков на чемпионатах мира с тех пор, как Opta ведет статистику. Но играет он так же хорошо, как кричит. Невероятно хороший футболист", – отметил Линекер в своем твиттере.

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Напомним, что в понедельник сборная Бразилии одолела Мексику (2:0) на стадии 1/8 финала ЧМ-2018. Неймар отметился голом и результативной передачей на Роберто Фирмино.

Также Неймар снова оказался в центре внимания из-за конфликта с Мигелем Лайюном. Мексиканский вингер наступил на ногу форварду "селесао" в одном из эпизодов, а тот решил продемонстрировать адские муки.

ЧМ 20181/8 финала

Бразилия - Мексика: Понедельник 02 июля 2018

Бразилия
Матч окончен
2 : 0
Мексика
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ЧМ 2018 Бразилия Бразилия Бразилия - Мексика Гари Линекер Неймар Неймар
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