ЧМ-2018: Лев снова попробовал сопли – тренер продолжил тенденцию в матче Германия – Швеция

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев продолжил свою любимую тенденцию в матче 2 тура группового этапа чемпионата мира 2018 против Швеции.

В середине первого тайма встречи Себастьян Руди получил перелом носа, и камеры сразу показали Лева. Тренер сборной Германии ковырялся в носу, а затем съел свою "находку". Об этом пишет The Sun.

"Лёв-style", – Йерро сунул руку в штаны во время матча Иран – Испания

Еще на ЧМ-2010 Йоахима заметили за таким же делом в матчах против Ганы и Англии. Однако позже, на Евро-2016, Лев во время матча против Украины сунул руку в штаны. После этого к коучу прицепилось прозвище "Нюхач".

Напомним, Бундестим победил Швецию благодаря голу Тони Кроос на последней минуте. И сделала это команда Йоахима Лева, играя в меньшинстве. Эта волевая победа не только принесла немцам первые очки на турнире, но и сохранила реальный шанс на выход из группы. Стоит добавить, что такая победа во многом стала уникальной в истории сборной Германии.