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ЧМ-2018: Лев продолжит тренировать Германию в независимости от результата

16:36 59 Читати українською
ЧМ-2018: Лев продолжит тренировать Германию в независимости от результата
Йоахим Лев / Getty Images

Председатель Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель заявил, что с Иоахимом Левом будет продлен контракт после чемпионата мира-2018 несмотря на результат.

"Руководство союза перед чемпионатом мира решило продлить контракт с Лёвом, так как мы верим, что изменения, которые будут нужны после чемпионата мира, независимо от результатов, могут быть сделаны Лёвом лучше всех. На Кубке конфедераций он доказал, что может сделать из молодых футболистов яркую и прекрасную команду", – цитирует Гринделя RP Online.

Южная Корея – Германия: прогноз на матч чемпионата мира-2018

Сегодня, 27 июня, у "бундестим" решающий матч в групповом этапе. Соперником действующего чемпиона мира будет Южная Корея, которая имеет призрачные шансы на выход в 1/8 финала турнира.

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ЧМ 2018 Германия Германия Йоахим Лёв Йоахим Лёв
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