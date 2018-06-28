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ЧМ-2018: "Крым – Россия", – фанаты Сербии сконфузились перед матчем с Бразилией

27 июня 22:13 211 Читати українською
ЧМ-2018: "Крым – Россия", – фанаты Сербии сконфузились перед матчем с Бразилией
Сербские болельщики / Фото из соцсетей

Накануне матча против Бразилии сербские фанаты показали себя в негативном свете.

Перед матчем 3-го тура группового этапа ЧМ-2018 Сербия – Бразилия, около двух тысяч фанатов номинальных хозяев прошли маршем по Красной площади в Москве.

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После марша болельщики устроили нелепый митинг. Выкрикивали строки посвящены дружбе с Россией и проблемы Косово. В частности сербы спели заряд "Крым – Россия! Косово – Сербия!", сообщил журналист Дмитрий Зеленов в твиттере.

ЧМ 20183 тур

Сербия - Бразилия: Среда 27 июня 2018

Сербия
Матч окончен
0 : 2
Бразилия
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Теги
ЧМ 2018 Сербия - Бразилия Чемпионат мира-2018 футбольные фанаты
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