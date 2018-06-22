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ЧМ-2018: консульство России в Одессе атаковали "кровавыми" мячами

16 июня 19:16 106 Читати українською
ЧМ-2018: консульство России в Одессе атаковали "кровавыми" мячами
Пикет под консульством РФ в Одессе / фото О. Гиманова

Под стенами российского консульства в Одессе состоялась акция с требованиями бойкотировать чемпионат мира-2018 и освободить украинских политзаключенных.

Около двух десятков членов патриотических организаций провели пикет диппредставительства с плакатами-карикатурами на тему чемпионата мира, который проходит в России, сообщает Думская.

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По словам организаторов пикета мировое сообщество должно было с самого сначала игнорировать чемпионат, так как он проводится в стране, которая не соблюдает международные законы и общечеловеческие нормы морали.

"Это праздник футбола не должен проходить в стране, систематически игнорирующей человеческие ценности. Страна-агрессор удерживает в заложниках наших граждан, обвинив их в терроризме и силой навязав свое гражданство. Мы сегодня пришли, чтобы поддержать их", – отметил представитель местного "Автомайдана" Юрий Батыр.

Участники акции облили футбольные мячи красной жидкостью и символически забили голы в "ворота Российской Федерации", перебросив их через забор дипломатической миссии.

Фото О. Гіманова / Думская

Теги
ЧМ 2018 Чемпионат мира-2018
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