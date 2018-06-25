ЧМ-2018: команды впервые за 28 лет забили 14 голов за один игровой день

24 июня в трех матчах ЧМ-2018 было забито сразу 14 голов. Последний раз подобное случалось еще в 1990 году на Мундиале в Италии.

В трех поединках чемпионата мира-2018, проходивших 24 июня, команды сумели отличиться сразу 14-ми голами. Это лучший показатель с 10 июня 1990 года, информирует Opta.

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В тот день также было забито 14 голов в матчах США – Чехословакия (1:5), Бразилия – Швеция (2:1) и ФРГ – Югославия (4:1). Статистика учитывает только те дни, в которых было сыграно 3 поединка в течение одного дня.

Напомним, вчера Англия разбила Панаму (6:1), Япония и Сенегал разошлись миром (2:2), а Колумбия разгромила Польшу (3:0).