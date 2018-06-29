ЧМ-2018: команды установили уникальный рекорд результативности чемпионатов мира

На чемпионате мира-2018 команды-участницы установили уникальный рекорд результативности. Каждая сборная забила минимум 2 гола на турнире.

Впервые в истории чемпионатов мира все команды на турнире как минимум дважды смогли забить.

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Интересно, что рекорд мог бы не произойти, если бы не запал дебютанта ЧМ Панамы. Эта сборная, несмотря на скромный подбор исполнителей, смогла забить дважды: в ворота Англии и Туниса.

Самой результативной командой турнира пока является Бельгия (9 голов). Второе и третье места по этому показателю делят Англия и Россия (по 8 голов).

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По итогам группового этапа на чемпионате мира-2018 забили 122 гола.