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ЧМ-2018: команды установили уникальный рекорд результативности чемпионатов мира

00:03 54 Читати українською
ЧМ-2018: команды установили уникальный рекорд результативности чемпионатов мира
ЧМ-2018: команды установили уникальный рекорд результативности чемпионатов мира

На чемпионате мира-2018 команды-участницы установили уникальный рекорд результативности. Каждая сборная забила минимум 2 гола на турнире.

Впервые в истории чемпионатов мира все команды на турнире как минимум дважды смогли забить.

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Интересно, что рекорд мог бы не произойти, если бы не запал дебютанта ЧМ Панамы. Эта сборная, несмотря на скромный подбор исполнителей, смогла забить дважды: в ворота Англии и Туниса.

Самой результативной командой турнира пока является Бельгия (9 голов). Второе и третье места по этому показателю делят Англия и Россия (по 8 голов).

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По итогам группового этапа на чемпионате мира-2018 забили 122 гола.

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Бельгия Бельгия ЧМ 2018 Англия Англия Россия Россия Рекорды
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