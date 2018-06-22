ЧМ-2018: Климкин настроен испортить в России футбольный праздник

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что хочет испортить праздник чемпионата мира-2018 в России. Как отметил министр, соответствующая работа уже ведется.

По словам Климкина, в настоящее время проводится работа над соответствующими акциями

"Мы сейчас пытаемся планировать акции таким образом, чтобы каждый фан, который едет Россию, увидел портреты наших заключенных.

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Среди них Олег Сенцов, Владимир Балух, Александр Кольченко, наши заключенные на территории оккупированного Крыма. Люди должны понять, что они едут не на футбольный праздник, хотя желание поддержать свою команду понятно, а в такую страну, где есть политзаключенные, которая нарушила все международные правила.

Футбольный праздник мы им должны испортить", – цитирует Климкина Ukranews.

К слову, во время матча открытия на стадионе Лужники в Москве присутствовал фанат с флагом Украины, а у самой арены появился баннер в поддержку Олега Сенцова.