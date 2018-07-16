ЧМ-2018: Кейн прокомментировал завоевание "Золотой бутсы" турнира

Нападающий сборной Англии Кейн поделился впечатлениями после завоевания титула лучшего бомбардира чемпионата мира-2018.

"Не многие могут похвастаться, что выигрывали "Золотую бутсу" на чемпионате мира, это большое достижение. Чемпионат Европы 2016 года разочаровал меня. Я хотел доказать, что могу забивать на турнирах высокого уровня. Я сделал это, и очень горжусь этим достижением", – цитирует Кейна goal.com.

ЧМ-2018: Кейн стал лучшим бомбардиром турнира

Кейн забил шесть голов на ЧМ-2018, что позволило ему стать лучшим бомбардиром турнира. Сборная Англии проиграла Бельгии в матче за бронзовые медали чемпионата мира-2018.