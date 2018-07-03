ЧМ-2018: капитан Японии Хасебе завершил карьеру в сборной

Для 34-летнего хавбека Макото Хасебе матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 проти Бельгии стал последним в футболке сборной.

Капитан сборной Японии Макото Хасебе завершил карьеру в национальной команде. Об этом футболист сообщил в своем Instagram.

"Горжусь тем временем, которое я провел, борясь за сборную Японии. Она останется в моем сердце, это было замечательно. Я бы не променял это ни на что другое", – написал футболист.

34-летний Хасебе выступал за сборную Японии с 2006 года. Он сыграл на трех чемпионатах мира – 2010, 2014 и 2018. В 2006 году тогдашний тренер японцев Зико не включил его в заявку.

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