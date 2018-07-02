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ЧМ-2018: как минимум в 1/2 финала будет команда-сенсация – "прихоти" турнирной сетки

13:35 362 Читати українською
ЧМ-2018: как минимум в 1/2 финала будет команда-сенсация – "прихоти" турнирной сетки
Испания сенсационно вылетела с ЧМ-2018 / фото из соцсетей

Уже по итогам первых четырех поединков 1/8 финала ЧМ-2018 стало понятно, что как минимум в полуфинале турнира мы увидим сенсацию. "Футбол 24" объясняет, почему.

На ЧМ-2018 уже завершились 4 поединка 1/8 финала. По их итогам борьбу за трофей прекратили Аргентина, Португалия, Испания и Дания. В то же время продолжают выступления на Мундиале Франция, Уругвай, Россия и Хорватия. В 1/4 финала последние сыграют между собой, а Уругвай померяется силами с Францией.

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Проанализировав турнирную сетку чемпионата мира-2018, стало понятно, что мы имеем все шансы увидеть в финале абсолютную сенсацию. Вылет Испании оставил из числа топ-команд в этой части сетки только Англию, которая в 1/8 финала сыграет против Колумбии. Также в этой части мы увидим пары Швеция – Швейцария и Колумбия – Англия, победители которых сыграют между собой в 1/4 финала.

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В полуфинале одна из этих четырех команд сыграет против России или Хорватии. Таким образом в финале мы гарантированно увидим одну из этих 6-ми команд: Россия, Хорватия, Швеция, Швейцария, Колумбия и Англия.

Зато в другой части сетки уже началась настоящая "заруба". После вылета Месси и Роналду участие в ЧМ-2018 продолжают принимать Франция и Уругвай. Также в этой половине находятся Бразилия, Мексика, Япония и Бельгия. Именно эти 6 команд определят второго финалиста турнира.

Из команд-участниц соревнований, которые еще продолжают борьбу за трофей, ранее на чемпионатах мира побеждали Англия, Бразилия, Франция и Уругвай. Учитывая турнирную сетку, мы имеем большие шансы увидеть как минимум в финале команду, которая не играла там уже очень давно.

Последней из своей части турнирной сетки в финале играла Англия (еще в 1966 году). Швеция – еще раньше (1958 год). Россия, Хорватия, Швейцария и Колумбия никогда не играли в решающем поединке Кубка мира.

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Также стоит отметить, что после вылета Германии, Испании и Аргентины на чемпионате мира-2018 не осталось ни одного игрока, который имеет опыт участия в финале Мундиаля. Последней среди команд, которые остались на ЧМ-2018, в финале играла Франция (2006 год), однако в ее составе не осталось ни одного игрока с того времени.

Турнирная сетка ЧМ-2018:

ЧМ 20181/4 финала

Уругвай - Франция: Пятница 06 июля 2018

Уругвай
до матча
4
дн
:
2
час
:
4
мин
Франция
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