ЧМ-2018: из музея Ростова похитили официальный мяч турнира

В краеведческом музее Ростова случился курьез. Из двора украли официальный мяч чемпионата мира-2018.

В дворик музея зашли женщина с парнем и попытались снять фанатский шарф с одного из экспонатов, установленных во дворе, информирует Youtube-канал Ростов Главный.

ЧМ-2018: Марадона стал фигурантом очередного инцидента и уже успел принести извинения

Это им не удалось, однако с мячом дело пошло значительно легче – сняв крепления, мальчик и женщина забрали официальный атрибут ЧМ-2018 и быстро скрылись в неизвестном направлении. Данный факт уже вызвал массовое возмущение пользователей соцсетей. "Страна жлобья", "Свинота", "Это все Путин виноват", – это едва ли не наиболее приличные комментарии.

Напомним, вчера в центре Москвы произошло ДТП, в результате которого пострадали фанаты сборной Мексики – видео инцидента.