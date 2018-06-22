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ЧМ-2018: из музея Ростова похитили официальный мяч турнира

17 июня 13:43 197 Читати українською
ЧМ-2018: из музея Ростова похитили официальный мяч турнира
Мяч ЧМ-2018 / фото из соцсетей

В краеведческом музее Ростова случился курьез. Из двора украли официальный мяч чемпионата мира-2018.

В дворик музея зашли женщина с парнем и попытались снять фанатский шарф с одного из экспонатов, установленных во дворе, информирует Youtube-канал Ростов Главный.

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Это им не удалось, однако с мячом дело пошло значительно легче – сняв крепления, мальчик и женщина забрали официальный атрибут ЧМ-2018 и быстро скрылись в неизвестном направлении. Данный факт уже вызвал массовое возмущение пользователей соцсетей. "Страна жлобья", "Свинота", "Это все Путин виноват", – это едва ли не наиболее приличные комментарии.

Напомним, вчера в центре Москвы произошло ДТП, в результате которого пострадали фанаты сборной Мексики – видео инцидента.

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