ЧМ-2018: Иванович стал рекордсменом сборной Сербии по количеству матчей

Защитник сборной Сербии Бранислав Иванович вышел в стартовом составе в матче 1 тура ЧМ-2018 против Коста-Рики. Таким образом защитник Зенита стал рекордсменом Сербии по количеству сыгранных поединков.

Матч против Коста-Рики в рамках 1 тура чемпионата мира-2018 стал для Бранислава Ивановича уже 104-м в составе национальной команды. Это рекордный показатель в истории сборной Сербии, сообщает BBC.

Коста-Рика – Сербия: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018

Иванович по количеству сыгранных матчей обошел Деяна Станковича, у которого осталось 103 поединка. Рекорд Станковича держался в течение 5 лет.

Напомним, недавно Иванович забил сумасшедший гол в ворота сборной Боливии в товарищеском матче.