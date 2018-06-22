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ЧМ-2018: Иванович стал рекордсменом сборной Сербии по количеству матчей

17 июня 15:30 65 Читати українською
ЧМ-2018: Иванович стал рекордсменом сборной Сербии по количеству матчей
Бранислав Иванович / фото: Твиттер сборной Сербии

Защитник сборной Сербии Бранислав Иванович вышел в стартовом составе в матче 1 тура ЧМ-2018 против Коста-Рики. Таким образом защитник Зенита стал рекордсменом Сербии по количеству сыгранных поединков.

Матч против Коста-Рики в рамках 1 тура чемпионата мира-2018 стал для Бранислава Ивановича уже 104-м в составе национальной команды. Это рекордный показатель в истории сборной Сербии, сообщает BBC.

Коста-Рика – Сербия: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018

Иванович по количеству сыгранных матчей обошел Деяна Станковича, у которого осталось 103 поединка. Рекорд Станковича держался в течение 5 лет.

Напомним, недавно Иванович забил сумасшедший гол в ворота сборной Боливии в товарищеском матче.

ЧМ-2018 1 тур

Коста-Рика - Сербия: Воскресенье 17 июня 2018

Коста-Рика
Матч окончен
0 : 1
Сербия
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Теги
ЧМ 2018 Сербия Сербия Рекорды Коста-Рика - Сербия Бранислав Иванович Бранислав Иванович
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