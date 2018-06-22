toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
БРАЗИЛИЯ - КОСТА-РИКА НИГЕРИЯ - ИСЛАНДИЯ СЕРБИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ АРГЕНТИНА - ХОРВАТИЯ Новости ЧМ 2018

ЧМ-2018: искусственный интеллект предсказал результаты турнира

15 июня 13:36 548 Читати українською
ЧМ-2018: искусственный интеллект предсказал результаты турнира
Болельщики Испании / Фото championat

Ученые попытались предсказать исход матчей чемпионата мира-2018 с помощью искусственного интеллекта.

Ученые из Университета Дортмунда, Гента и Мюнхена проанализировали подходы букмекеров для определения коэффициентов команд, сообщает издание hi-news.

Календарь ЧМ-2018: полное расписание матчей

Стоит отметить, что чтобы сделать свой прогноз одни букмекеры моделируют матчи всех команд. На основе этих данных можно сказать, что Бразилия победит в финале Чемпионата мира по футболу 2018 года с вероятностью 16,6%, Германия – 15,8%, а Испания – 12,5%.

Другие букмекеры используют статистику, основанную на рейтинге Elo, результатах квалификационных матчей, выступлениях в предыдущих чемпионатах мира и домашнее преимущество. На основе этих данных букмекеры прогнозируют победу Германии с вероятностью 24%, Бразилии – 19,8% и Испании – 16,1%.

Теги
Германия Германия ЧМ 2018 Бразилия Бразилия Чемпионат мира-2018 Испания Испания
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Шахтер попрощался с Срной
    Україна — 16:06318 Шахтер попрощался с Срной
2
час
:
48
мин
Сербия
21:00
Швейцария
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук