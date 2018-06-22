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ЧМ-2018: Иско оценил шансы Испании на выход в плей-офф

21 июня 08:45 109 Читати українською
ЧМ-2018: Иско оценил шансы Испании на выход в плей-офф
Иско (справа) / EPA

Атакующий хавбек сборной Испании Иско поделился впечатлениями от игры с иранцами (1:0) и рассказал о турнирных перспективах "Фурии рохи" на чемпионате мира-2018.

"Матч был сложным, но самое главное, что мы одержали победу. Эта сборная Испании мне нравится. Чувствую себя прекрасно. У Ирана хорошая оборона.

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Каждая команда должна иметь забивного форварда. Сейчас Диего Коста в форме. Возможно, он не забивает по три мяча за поединок, но играет стабильно. Я доволен нашей ситуацией в группе. У нас 4 очка и неплохие шансы на выход в плей-офф", – цитирует Иско Р-Спорт.

Напомним, что испанцы смогли одолеть иранцев благодаря курьезному голу Диего Косты на старте второго тайма. Решающий матч группового этапа сборная Испании сыграет против марокканцев 25 июня.

ЧМ-2018 2 тур

Иран - Испания: Среда 20 июня 2018

Иран
Матч окончен
0 : 1
Испания
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